A Novafeltria un weekend all'insegna dell'ambiente con il Montefeltro Green Festival

Conferenze, mostre, laboratori e spettacoli sulla via della sostenibilità. Il Montefeltro Green Festival a Novafeltria per tutto il weekend. Diversi gli stand in piazza Roma. Tra i temi legati all'ecologia turismo, agricoltura, mobilità dolce ed energie rinnovabili. Se ne è parlato nel workshop "Transizione ecologica e nuove professioni", al Teatro Sociale. I relatori, esperti del settore, hanno trattato argomenti come l'economia circolare, senza scarti, e le relative nuove realtà lavorative. Un evento che arriva subito dopo la manifestazione nelle piazze italiane con i ragazzi di Fridays for Future, a dimostrazione che l'attenzione per l'ambiente è in continua crescita. "Questo è il primo appuntamento qui, dopo i quattro anni a San Marino. Le principali iniziative - illustra Gabriele Geminiani, ideatore del Green Festival - hanno un taglio ludico-laboratoristico per strizzare l'occhio alle famiglie, con giochi e teatro di strada". Il legame con la natura può nascere anche attraverso l'arte. Da qui l'idea dell'evento "Conversazioni con Mafalda, la quercia di Ivan Graziani", una serie di letture che raccontano l'affetto per la pianta cresciuta nel giardino della villa Bischi-Graziani. "Qui in questo giardino tutto parla di Ivan - racconta Anna Bischi Graziani -, perché questi cipressi, le rose e le piante in generale le ha volute lui. Il giardino era il suo luogo preferito: quando tornava stanco dai tour si stendeva sempre qui per rilassarsi".

Nel video le interviste a Gabriele Geminiani, ideatore Green Festival, e Anna Bischi Graziani