POLITICA A Palazzo Chigi l'incontro tra sindaci e presidenti di provincia delle zone alluvionate

A Palazzo Chigi iniziato a mezzogiorno l’incontro tra i sindaci e i presidenti di provincia delle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Presenti quasi tutti i ministri del governo, guidati dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni. All’ingresso i sindaci di Cesena e Ravenna, Lattuca e De Pascale, fermati dalla stampa presente, hanno confermato la necessità di ottenere prima possibile i fondi promessi dal governo, poiché ci sono famiglie e aziende che hanno perso tutto, e contestualmente di procedere velocemente con la nomina del commissario per la ricostruzione. Non hanno fatto nomi ma, per De Pascale, “non scegliere è la peggiore delle soluzioni, anche più di nominare una figura non condivisa”.

