POLITICA ITALIA A Palazzo Chigi si rivede Mario Draghi In Parlamento accolto ordine del giorno della Lega in cui si riapre la possibilità alla castrazione chimica

Giorgia Meloni riceve Mario Draghi a Palazzo Chigi, in mattinata era stata un fiume in piena all'assemblea di Confindustria, dove aveva rivendicato ogni sorta di successo del suo governo, a partire dall'occupazione. La crescita dell'1% nel 2024 è a portata di mano, prosegue, dunque un obiettivo migliore rispetto alle stime della commissione Ue. Confindustria chiede “scelte coraggiose” al governo perché, ha spiegato il presidente Orsini, “la contrazione dell'industria italiana richiede l'assunzione di una vera e propria responsabilità collettiva”.

In Parlamento ancora il ddl sicurezza al centro dei lavori, col governo che accoglie un ordine del giorno firmato dal leghista Igor Iezzi, in cui si valuta la possibilità di aprire un tavolo o istituire una commissione sulla castrazione chimica. Maurizio Lupi da' infine il benvenuto a Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e a Giusy Versace che entrano in Noi Moderati: “Guardiamo con grande rispetto – dice Lupi – al disagio politico di chi si è impegnato a costruire una forza centrista e poi si è trovato di fatto nel cosiddetto campo largo”.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

