A Pasqua previste 315mila presenze in Romagna

Ottime previsioni per le vacanze di Pasqua per la Riviera romagnola dove sono attese 315mila presenze alberghiere per un giro d'affari di 18 milioni di euro che sale a 45 milioni con ristorazione, intrattenimento e parchi divertimento. È quanto rivela un'analisi di Trademark Italia per l'Osservatorio sul Turismo di Regione e Unioncamere Emilia-Romagna riguardo al ponte festivo in arrivo. I turisti in Riviera potranno contare su 248 mila posti letto, tra 1.300 hotel aperti, alloggi privati e 40 tra campeggi e villaggi vacanze. "Nessuna area turistica balneare italiana presenta un'offerta di queste dimensioni e con questa flessibilità", affermano dall'Apt Servizi. "La Pasqua - sottolinea Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo - è il momento a cui gli operatori della Riviera stanno lavorando da settimane, nonché il warm-up della stagione balneare". Pasqua (7-10 aprile) apre ufficialmente la stagione delle vacanze primaverili ed estive, quest'anno particolarmente favorite dal calendario, con il ponte del 25 aprile (da sabato 22 a martedì 25) e quello del primo maggio (da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio). "L'opening ufficiale della stagione turistica si annuncia incoraggiante - afferma il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad -. I segnali invernali sono già stati superiori alle aspettative, ma le indicazioni che ci vengono dagli operatori per la Pasqua, e per tutto aprile, danno sostanza al fatto che la Romagna sarà al primo posto delle destinazioni vacanziere nel primo scorcio di stagione".