A Pasqua uso di droni anti scampagnata per controllare gli spostamenti delle persone

In una intervista alla BBC il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice di voler “individuare alcuni settori che possono ricominciare la loro attività. Se gli scienziati daranno il loro assenso – ha concluso – potremmo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di questo mese”. Una fase 2 insomma graduale, mentre Confindustria insiste affinché la ripartenza sia a maggio. Preoccupa il fine settimana pasquale, previsti posti di blocco anti furbetti per chi pensa di andare al mare nelle seconde case, ma anche l'uso di droni anti scampagnata per controllare gli spostamenti delle persone. Intanto in Senato si vota il decreto cura Italia, con un testo blindato dalla richiesta di fiducia del governo, decisione che ha inasprito i rapporti tra maggioranza e opposizione, nonostante in commissione Bilancio siano stati approvati molti emendamenti del centrodestra.