CONFRONTO COSTRUTTIVO A Pennabilli fede e scienza a confronto in una serata divulgativa Tra i protagonisti il vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi, e il fisico dell’Università di Bologna Nicola Semprini Cesari. "Fede e scienza non possono essere antagoniste - assicura il vescovo - perché sono due aspetti della ricerca umana"

I confini della conoscenza lambiscono la fede da una parte e la scienza dall'altra. Il loro incontro è occasione di confronto e riflessione a Pennabilli, nell’anfiteatro della cittadina, nell'evento “Tra il cielo e l’atomo”. Si tratta del secondo appuntamento de “Il MUSSS va in città”, ciclo estivo di divulgazione scientifica ideato e condotto dal fisico Gabriele Donati e organizzato dal Museo Naturalistico di Pennabilli. Tra i protagonisti il vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi, e il fisico dell’Università di Bologna Nicola Semprini Cesari. Rappresentano religione e scienza: i due mondi sono in contrasto? Possono guardare la stessa realtà da prospettive diverse?

"Fede e scienza non possono essere antagoniste - assicura il vescovo - perché sono due dimensioni, due aspetti della ricerca dell'uomo. Una più empirica, capire il mondo che ci circonda. L'altra più spirituale, capire le motivazioni per cui noi esistiamo".

"Questo incontro vuole dimostrare che non sono in contrasto - aggiunge il fisico - perché intendiamo soprattutto proporre degli spunti di riflessione. Non intendiamo dare delle soluzioni ma semplicemente degli argomenti su cui riflettere. Del cosmo dal punto di vista della scienza e dal punto di vista della fede e si comprenderà che questi due punti di vista sono fortemente complementari".

Un confronto che arriva anche a pochi giorni dal passaggio di Papa Leone XIV nella diocesi e dalla sua breve visita a Pennabilli. Una serata in cui scienza e religione dialogano e si incontrano nei punti di contatto. Come nasce la conoscenza, dove finiscono le possibilità della scienza e dove iniziano le domande della fede. Dalla fisica delle particelle alla meccanica quantistica, dalla relatività all’origine dell’universo, il dialogo ha affrontato anche il tema della responsabilità: perché conoscere e trasformare il mondo significa anche interrogarsi su come utilizzare ciò che la scienza rende possibile. Nessuna contrapposizione, dunque, ma un confronto tra linguaggi e punti di vista diversi, con l’obiettivo di lasciare aperte nuove domande.

Nel video le interviste a Domenico Beneventi (vescovo di San Marino-Montefeltro) e Nicola Semprini Cesari (fisico Università di Bologna)



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