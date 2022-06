POMPEI A Pompei è stata ritrovata una tartaruga col suo uovo

Durante una ricerca condivisa tra l'Università orientale di Napoli, la Freie Universitat di Berlino e l'università di Oxford a Pompei, negli scavi è rinvenuta una tartaruga di terra. L'animale, con testa, cosa e zampette intatte, è stato trovato insieme al suo uovo mai deposto. Gli archeologi l'hanno trovata a mezzo metro di profondità sotto il pavimento di una bottega proprio dove stavano facendo scavi di ricerca. La testuggine, si pensa, era entrata nella casa e – trovato un angolo tranquillo – ha scavato una tana per deporre il suo uovo, ancora oggi intatto. Un ritrovamento affascinante, dichiara il direttore del Parco archeologico Gabriel Zachtriegel “che apre una finestra sugli ultimi anni di vita della città”. La scoperta fa dedurre agli esperti un cambiamento l'ecosistema della zona nel 1° secolo. Seguiranno analisi in laboratorio per verificare le cause della morte della tartaruga.

Negli scavi sono tornati alla luce pavimenti e decorazioni della Villa di 900 metri quadri, che occupava l'area del ritrovamento. Tra elaborati pavimenti in mosaico sono stati ritrovati zoccoli in marmo policromo, una piccola maschera in terracotta e una conchiglia dipinta. Nella zona in cui è stata ritrovata la tartaruga, gli archeologi hanno trovato una fossa votiva, una buca scavata in occasione della fondazione della casa, con resti di legni bruciati e offerte di buon auspicio per gli dei.

