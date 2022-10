A Predappio i 'nostalgici' celebrano la Marcia su Roma

E' stato il giorno delle camicie nere a Predappio, che si sono date appuntamento ieri nel paese del Forlivese dove è nato e dove è sepolto Benito Mussolini, per commemorare il 100esimo anniversario della Marcia su Roma. Non solo adulti con le camicie nere nel corteo, anche bambini vestiti di nero, con fez in testa. 'Camerata Benito Mussolini!' 'Presente!' gridano per tre volte i nostalgici del Ventennio al termine del corteo, Alla richiesta di mettersi una mano sul cuore invece che fare il saluto romano per per non rischiare una denuncia di apologia di fascismo in molti non hanno aderito e hanno alzato il braccio.

"Il Governo Meloni ci piace", dice Mirco Santarelli, presidente degli Arditi d'Italia.

