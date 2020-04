RISPETTO DEL PRESCRIZIONI A Ravenna è in corso il controllo a distanza delle persone in isolamento La Polizia locale chiede ai cittadini entrati a contatto con il virus di dimostrare la propria presenza fra le mura di casa

A Ravenna è già in corso l'accertamento da remoto del rispetto della quarantena o dell'isolamento domiciliare, da parte di una task force ristretta della Polizia locale. Non tramite applicazioni dedicate, spiega il Corriere Romagna, - come quelle viste, per esempio, in Corea del Sud – per il tracciamento delle posizioni. Si tratta invece di un semplice utilizzo “smart” della tecnologia già esistente, tramite videochiamate e geolocalizzazione. E il tutto con il consenso dell'utente. In pratica, l'Ausl indica i nominativi delle persone entrate a contatto con il virus e gli addetti della Polizia effettuano l’accertamento. Possono quindi telefonare al fisso di casa – e la risposta indicherebbe già di per sé il rispetto delle prescrizioni – oppure sul cellulare. In quest’ultimo caso, si chiede al cittadino di dimostrare la sua presenza fra le mura domestiche. Può bastare un selfie con inquadratura larga, oppure l'invio della geolocalizzazione tramite WhatsApp. Un “videocontrollo” che pare sia stato accolto favorevolmente dalla popolazione. Chi si è opposto – sottolinea il Corriere Romagna –, lo ha fatto credendo ad una truffa di finti agenti di Polizia e si è quindi rivolto alle stesse forze dell'ordine per segnalare l'accaduto.



