A Riccione cresce l'attesa per la nascita delle tartarughe: arriva la videosorveglianza

Nelle scorse settimane nido protetto anche da possibili mareggiate. La schiusa attesa entro i prossimi 15 giorni

14 ago 2025
Cresce a Riccione l'attesa per la schiusa delle uova di tartaruga Caretta caretta deposte a fine giugno. Salvo imprevisti, le piccole tartarughine potrebbero sbucare entro i prossimi 15 giorni.

Intanto al nido, che si trova nella spiaggia libera del Marano tra la spiaggia 132 e 134 di Riccione, arriva la videosorveglianza. Sui propri canali social, la Fondazione Cetacea, spiega che grazie alla collaborazione con la ditta  Securservice, dal 7 agosto una telecamera sorveglia il nido della tartaruga marina.



"Questo nuovo strumento - scrive la Fondazione - ci permetterà di controllare che l'area rimanga in sicurezza, sia per il nido che per i volontari che prestano servizio 24 ore su 24 e servirà anche a monitorare eventuali cambiamenti dell'area come gli abbassamenti della sabbia del tetto del nido, sintomo della prossimità della schiusa".

Nelle scorse settimana il nido è stato protetto dalle mareggiate con una duna di sabbia e con dei sacchi messi a disposizione dall'associazione di volontari della Protezione Civile Arcione.

Intanto continuano i monitoraggi dell'acqua di risalita e della temperatura, fondamentale per consentire la schiusa delle uova. Si tratta della prima deposizione documentata nella provincia di Rimini, un evento di grande rilievo naturalistico.




