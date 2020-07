A Riccione guardie giurate a supporto delle forze dell'ordine

Quattro guardie giurate, con due auto di servizio, saranno in servizio a Riccione. Lavoreranno di notte, dalla mezzanotte alle sette del mattino e saranno un supporto per Polizia Locale e Forze dell'Ordine. L’iniziativa aderisce al progetto del ministero dell'Interno "Mille occhi sulla città", per la pubblica sicurezza.

Il progetto partirà il 24 luglio e terminerà il 23 agosto. È stato presentato questa mattina, nella sala Consiglio Comunale di Riccione, dal sindaco Renata Tosi, l’assessore alla Polizia municipale, Elena Raffaelli, il comandante della Polizia Locale, Achille Zechini. Presenti anche il comandante dei carabinieri di Riccione, il capitano Luca Colombari e il commissario della polizia di Stato, Marta Poeti.