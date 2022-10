A Riccione la disperazione colpisce "la fabbrica dei sorrisi"

Da quasi trent'anni il Centro21 di Riccione è un punto di riferimento per le persone con la sindrome di Down. Un luogo in cui, dal 1993 quando Cristina Codicé ha fondato l'associazione per aiutare i ragazzi a imparare ad essere autonomi e dare un sostegno alle famiglie, si sono incontrate storie di solidarietà, di riscatto, di aiuto. Storie come quelle dei cinque ragazzi che hanno trovato la morte sull'A4 a San Donà di Piave mentre stavano facendo un viaggio con destinazione la provincia di Udine, per incontrare un'altra realtà simile, per scambiarsi storie, esperienze, ma anche sorrisi e amicizia.

E poi storie come quella di Massimo Pironi, che dopo un'esperienza in politica aveva deciso di dedicarsi con ancora più impegno al volontariato, in quell'associazione della quale aveva sempre fatto parte. La sua "seconda vita", la definiva nei giorni scorsi in un post sui social con il quale, con una foto sorridente attorniato dai ragazzi dell'associazione, faceva gli auguri alla fondatrice. "Condividere non è mai facile ma porta dei risultati straordinari in primo luogo a noi stessi".

"Massimo era un uomo sempre disponibile - lo ricorda il presidente della Regione Stefano Bonaccini - al servizio della sua terra e dei suoi concittadini: è una perdita che lascia un vuoto incolmabile". A Riccione la notizia ha sconvolto una comunità che stava cominciando un periodo di festa: proprio in serata, infatti, sarebbero dovuti cominciare i festeggiamenti del centenario della nascita della città, festeggiamenti subito annullati dalla sindaca Daniela Angelini e rimandati a data da destinarsi, con la proclamazione del lutto cittadino. Al cordoglio per l'intera comunità si aggiungono anche il presidente della Provincia di Rimini Rinziero Santi, assieme anche al Comune di Rimini. Il Segretario Teodoro Lonfernini, con un post su Facebook esprime la vicinanza del Titano: "San Marino si stringe attorno alla Città di Riccione per la tragedia che quest’oggi ha coinvolto intere famiglie della loro comunità".