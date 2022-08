A Riccione Miss Reginetta d'Italia 2022

Chi sta seduta all'ombra, chi al telefono e chi chiacchiera con le amiche. Poi a turno fanno un giro di prova in passerella. Le 64 ragazze, provenienti da tutte le regioni della penisola, si preparano a salire sul palco dell'Opera Beach Club di Riccione questa sera per le semifinali di Miss Reginetta d'Italia 2022. Di loro 24 saranno selezionate per la finale del 28 agosto. Altre otto parteciperanno grazie al ripescaggio. La serata sarà condotta da Sofia Bruscoli, ma sono tanti altri gli ospiti vip attesi a Riccione da qui alla semifinale: Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Paolo Migone, Moreno, Barbara Ovieni e Sara Croce.

Nel video l'intervista alla modella sammarinese Sveva Campana e il patron dell'evento Alessio Forgetta.

