A Riccione sventola la Bandiera Blu: premiata la qualità ambientale e dei servizi

È stata issata ieri pomeriggio, giovedì 12 giugno, in piazzale San Martino, la Bandiera Blu 2025 che certifica l’eccellenza di Riccione per qualità ambientale, servizi balneari e sostenibilità. La cerimonia si è svolta alla presenza della sindaca Daniela Angelini, dell’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, della Capitaneria di Porto e di rappresentanti degli operatori turistici e balneari.

Il riconoscimento, assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE), valuta criteri rigorosi come la qualità delle acque, la gestione dei rifiuti, la sicurezza in spiaggia, la mobilità sostenibile e l’educazione ambientale. Un risultato che premia il lavoro congiunto di istituzioni, operatori, cittadini e realtà locali impegnati nella tutela del territorio.

L’amministrazione comunale ha voluto dedicare il traguardo a tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a rendere Riccione una località accogliente, attenta all’ambiente e proiettata verso un futuro sostenibile.