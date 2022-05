CRIMINALITÀ A Riccione tornano in azione le baby gang Minacce con coltello e assalto a due ristoranti notte tra sabato e domenica. Tra i commercianti c'è timore in vista anche dell'arrivo dell'estate

Nella notte tra sabato e domenica sono tornate in azione le baby gang a Riccione. Tre ragazzi di cui due poco più che maggiorenni ed un minorenne, tutti provenienti dalla Toscana, hanno prima rapinato un loro coetaneo e poi scassinato due locali nella zona del porto. La banda è stata comunque trovata e fermata dai Carabinieri.

Tra le attività commerciali della zona c'è timore nel rischiare di rivivere l'escalation di casi della scorsa estate. Diverse le attività che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni per paura di possibili ritorsioni. C'è infatti chi ha vissuto in prima persona un aggressione o dei furti: “Abbiamo ancora i referti medici dopo l'ultimo assalto subito – ci raccontano dei commercianti - speriamo di non dover rivivere quanto passato la scorsa estate”.

C'è anche chi però guarda con speranza ai prossimi mesi: "Fino adesso non abbiamo avuto grossi problemi - racconta il titolare di un'attività - non ci sono sentori che possano allarmare più di tanto però, visto quanto accaduto lo scorso anno, l'amministrazione deve comunque tenere la situazione sotto controllo e capire se ci sono degli sviluppi che possano creare danno alla città e al turismo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: