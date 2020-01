REGIONALI A Rimini 20 comuni votano Lucia Borgonzoni. Bonaccini ne conquista 5

Nella provincia di Rimini, Lucia Borgonzoni si aggiudica 20 Comuni. 5 quelli conquistati da Bonaccini, risultato vincente in Regione con oltre il 51% (8 punti in più della candidata di centro-destra). Il centro-sinistra si afferma infatti a Rimini (comune) con un 48,75%, Cattolica con il 48,30%, San Giovanni in Marignano con il 47,95%, Santarcangelo di Romagna con il 50,40% (Comune dove ha registrato la percentuale di voti più alta) e Poggio Torriana con il 47,45%. L'entroterra è quindi tutto ad appannaggio del centro-destra. La percentuale più alta a Gemmano col il 62,45%. I cinque comuni in cui ha vinto Bonaccini rappresentano però circa il 60% della popolazione.



