A Rimini accordo del Comune con Trenitalia per promuovere gli spostamenti sostenibili

Promuovere gli spostamenti sostenibili. È questo l'obiettivo dell'accordo tra Trenitalia e il Comune di Rimini, insieme al Bike Park, per incentivare i turisti ad arrivare in treno e una volta in territorio sfruttare le bici. I possessori di un biglietto ferroviario con destinazione Rimini potranno accedere a una serie di vantaggi: da promozioni sul noleggio delle biciclette, a sconti sul parcheggio e sui servizi offerti dalla ciclofficina.

A Rimini fermano ogni giorno più di 114 treni regionali, per 45 mila posti offerti. 84 i collegamenti fra la città costiera e Bologna, di cui circa la metà estendono il proprio raggio fino a Piacenza e Milano, con fermate in tutte le principali stazioni della via Emilia. Particolarmente fitta anche la rete di collegamenti a media e lunga percorrenza con 34 Frecce giornaliere e numerosi Intercity.

Nel servizio l'intervista a Alessandro Tullio (Amministratore Delegato Trenitalia Tper) e Roberta Frisoni (Assessore Mobilità Comune di Rimini)