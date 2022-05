A Rimini domenica rovente e tanta voglia di sole e mare In spiaggia anche un'iniziativa di sensibilizzazione ambientale

A Rimini domenica rovente e tanta voglia di sole e mare.

Assalto alle spiagge di Rimini e primi assaggi di vacanza durante la prima ondata di calore dell'anno, che ha raggiunto l'apice nel weekend. In piena azione l'anticiclone di origine africana Hannibal. Ma con l'inizio della nuova settimana, intorno a martedì, i bollettini parlano di probabile meteo instabile specie nella parte settentrionale dell'Italia.

In spiaggia ci si diverte e ci si focalizza sul rispetto dell'ambiente. Sabato 21 maggio a Marina Centro, al Bagno 26, l'associazione di promozione sociale Basta plastica in mare ha organizzato una giornata di festa e attività sportiva con gli studenti, con protagonista il mare. Durante la giornata, il momento conclusivo del progetto interassociativo "I giovani quali agenti di cambiamento, per l’AGENDA 2030” che in inverno è stato portato nelle aule scolastiche. Un'occasione per divenire protagonisti di cambiamento attraverso la conoscenza, il rispetto e la salute della nostra principale risorsa naturale.

