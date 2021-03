"NO DAD" A Rimini genitori, studenti ed insegnanti protestano contro la dad. E c'è chi si commuove

“È mio diritto andare a scuola”. Sui cartelloni – la maggior parte realizzati dai più piccoli - le ragioni della protesta: “la dad è disuguaglianza; la scuola è un bene essenziale”. In piazza Cavour si sono dati appuntamento mamme, papà, bambini, adolescenti e insegnanti per chiedere il ritorno alle lezioni in presenza. Rigoroso il rispetto delle norme di sicurezza. Nelle voci e nei racconti, spesso commossi, storie simili di difficoltà quotidiane, di sacrifici, rinunce, isolamento sociale, smarrimento. “La scuola non è un luogo di contagio”, ribadiscono con forza, e anche alcuni bambini hanno espresso la loro voglia di tornarci. È per loro che genitori ed insegnanti sono scesi in piazza. I ragazzi hanno bisogno di socialità, di confronto. “La scuola teneva viva una fiamma che – racconta una mamma – poco a poco si sta spegnendo”.

Nel video le dichiarazioni di alcune manifestanti

