FORMAZIONE A Rimini gli studenti preferiscono il liceo A livello regionale sono invece gli istituti tecnici e professionali ad essere maggiormente scelti nel 52,2 percento dei casi

A Rimini gli studenti preferiscono il liceo.

Bologna, Parma e Rimini sono le tre province dell'Emilia-Romagna in cui gli studenti preferiscono i licei. Per la quinta volta consecutiva consecutiva, riporta il Corriere Romagna analizzando i dati dell'Ufficio scolastico regionale, il numero dei ragazzi riminesi che hanno scelto di frequentare i licei supera, con oltre il 52 percento, la somma dei compagni che optato per istituti tecnici o professionali: 1.615 i prossimi studenti liceali, contro i 1.466 che hanno scelto un altro percorso scolastico (1.101 per gli istituti tecnici e 456 gli istituti professionali).

Lo stesso non accade né a Forlì-Cesena, né a Ravenna. E neanche nel resto della Regione dove, con il 52,2 percento, vengono preferiti i percorsi di istruzione tecnica e professionali che – commenta Bruno E. Di Palma, vicedirettore generale dell'Ufficio scolastico regionale – favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono sia un immediato e coerente inserimento nel mondo del lavoro, sia l'ulteriore prosecuzione degli studi”.

A livello regionale, l'indirizzo di studio con più iscritti è lo scientifico, scelto dal 44 percento di chi ha deciso per un liceo, seguito dal linguistico (15 percento), dall'artistico (11 percento) e dal classico (7 percento). Il restante 2 percento è diviso tra l'europeo-internazionale e dal musicale e coreutico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: