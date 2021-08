PARCO TEMATICO A Rimini, grande festa per i 50 anni di Italia in Miniatura

Mezzo secolo di storia ed un evento spettacolare per festeggiare Italia in Miniatura, insieme a tutti i protagonisti, dal Mangement di Costa Edutainment, alle Istituzioni, rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo, del turismo e dell'industria e ben 1200 riminesi. Un parco tematico, il quarto sorto in Italia, che è patrimonio collettivo, un bene della città. Il traguardo dei 50 anni, è solo un primo giro di boa. Lo sguardo va al futuro per una realtà rinnovata, dopo 3 anni di lavori e 3 milioni di investimenti.

Nel video, le interviste a Paolo Rambaldi - Ex proprietario Italia in Miniatura; Patrizia Leardini - General Manager Parchi CE Romagna; Andrea Gnassi - Sindaco di Rimini; Stefano Bonaccini - Presidente Regione Emilia-Romagna; Giuseppe Costa - AD e Presidente Costa Edutainment SpA

