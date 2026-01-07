MALTEMPO A Rimini grande pino cade su un bar. Allerta meteo gialla per temperature estreme Prosegue l'ondata di freddo sulla Romagna e i disagi alla viabilità

A Rimini grande pino cade su un bar. Allerta meteo gialla per temperature estreme.

Continua l'ondata di freddo e maltempo che si è abbattuta sull'Emilia Romagna. Dopo la nevicata fino in pianura di ieri, non sono attese per le prossime ore precipitazioni significative. Sono invece previste temperature ancora sotto lo zero, tanto che la Protezione Civile regionale ha diramato una allerta meteo gialla per "temperature estreme" per tutta la giornata di giovedì 8 gennaio. Gli esperti prevedono temperature medie giornaliere inferiori a 0°C nelle zone di pianura e di collina e temperature medie giornaliere inferiori a -3°C nelle zone di montagna.

Intanto continuano i disagi. Questa mattina un grosso pino è caduto lungo viale Vespucci a Rimini finendo contro il tetto di un bar. Per fortuna non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare i rami e a mettere in sicurezza la zona, ispezionando anche gli altri alberi che caratterizzano la via di Marina Centro. Altri interventi hanno riguardato l'intero territorio comunale, con particolare attenzione alle zone collinari di Covignano e Monte Cieco, ma anche l'area urbana ha richiesto operazioni continuative per mantenere la percorribilità delle strade principali. In alcune zone di campagna si sono verificati disagi dovuti a rami di alberi privati che, appesantiti dalla neve, si sono piegati sulla carreggiata, rendendo in alcuni casi necessaria la rimozione.

A Riccione gli operatori di Geat, oltre alle pratiche di pulizia della neve e di spargisale, sono intervenuti per la chiusura delle buche formatesi sull’asfalto a causa della neve e delle basse temperature, nonché per il taglio e la rimozione dei rami pendenti o spezzati delle alberature, prevenendo possibili situazioni di pericolo. Le operazioni di salatura proseguiranno per tutta la giornata per limitare possibili disagi.

Oltre al Castello di Chiesanuova, gli alberi caduti hanno impegnato anche il comune di Montefiore dove anche il sindaco Filippo Sica ed il vice Francesco Taini si sono muniti di motosega ieri sera insieme agli altri volontari per liberare le strade.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: