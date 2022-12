A Rimini il musical "Show di Natale"

Dopo il successo ottenuto con l'anteprima nazionale di Mohican, due nuovi impegni per la Compagnia teatrale RDL e il regista Carlo Tedeschi. Questa sera il riallestimento 2022 dello “Show di Natale”, in anteprima a Rimini al Teatro Amici del Lago di Monte Colombo.

Un gruppo di angeli, in un luogo non ben definito, si stanno annoiando e scenderanno così sulla Terra, in una piazza del mondo, immergendosi nell'atmosfera natalizia tra vin brûlé, castagne, zucchero filato e canzoni del Natale.

Compagnia e regista si sposeranno anche nel Lazio sempre con "Show di Natale" e "Notte di Natale 1223", quando Francesco ideò il primo presepe vivente.