SPETTACOLO A Rimini il musical "Show di Natale" Lo spettacolo della compagnia teatrale RDL con la regia di Carlo Tedeschi

Dopo il successo ottenuto con l'anteprima nazionale di Mohican, due nuovi impegni per la Compagnia teatrale RDL e il regista Carlo Tedeschi. Questa sera il riallestimento 2022 dello “Show di Natale”, in anteprima a Rimini al Teatro Amici del Lago di Monte Colombo.

Un gruppo di angeli, in un luogo non ben definito, si stanno annoiando e scenderanno così sulla Terra, in una piazza del mondo, immergendosi nell'atmosfera natalizia tra vin brûlé, castagne, zucchero filato e canzoni del Natale.

Compagnia e regista si sposeranno anche nel Lazio sempre con "Show di Natale" e "Notte di Natale 1223", quando Francesco ideò il primo presepe vivente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: