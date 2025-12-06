L'EVENTO A Rimini il raduno nazionale dei carabinieri. Tre giorni di celebrazioni dal 15 al 17 maggio Fondata nel 1886, l'Associazione Nazionale Carabinieri conta oggi oltre 165.000 soci, 1.662 sezioni in Italia e 32 all'estero, 166 nuclei di Protezione Civile e 266 gruppi di volontariato.

I carabinieri italiani dell'Anc si ritroveranno a Rimini dal 15 al 17 maggio per il 26/o Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Tre giornate intense che vedranno la partecipazione di circa 70.000 soci provenienti dalle 1.700 Sezioni Anc, dai nuclei di Protezione civile e dalle organizzazioni di volontariato degli ispettorati regionali.

L'evento celebrerà i valori, la storia e la tradizione dell'Arma dei Carabinieri. La manifestazione prenderà il via venerdì 15 maggio con l'Alzabandiera, l'inaugurazione del "Villaggio della Legalità" sul lungomare di Rimini, uno spazio dedicato all'incontro su varie tematiche di legalità nonché sulla violenza di genere e del bullismo rivolte soprattutto ai giovani.

"Alla città di Rimini - ha detto il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri Generale di Corpo d'Armata Libero Lo Sardo che ha presentato l'iniziativa insieme al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - così ricca di storia e di cultura vogliamo dedicare questo raduno con gli eventi che lo caratterizzeranno e che saranno una concreta occasione di incontro con la collettività, nel rispetto di quel patto senza tempo che da sempre lega gli italiani ai carabinieri. L'Arma in servizio, altra faccia della stessa medaglia, ci assisterà anch'essa con dimostrazioni di operatività. E non faremo mancare un momento di leggerezza con le esibizioni della nostra fanfara a cavallo e della banda dell'arma dei carabinieri".

Fondata nel 1886, l'Associazione Nazionale Carabinieri conta oggi oltre 165.000 soci, 1.662 sezioni in Italia e 32 all'estero, 166 nuclei di Protezione Civile e 266 gruppi di volontariato. Si dedica alla promozione dei valori dell'Arma, all'educazione alla legalità nelle scuole e al supporto delle comunità locali attraverso numerose attività di volontariato e protezione civile.

Sempre venerdì 15 sarà possibile visitare due esposizioni di grande interesse storico: la mostra delle uniformi storiche dei Carabinieri presso il Teatro Amintore Galli e l'esposizione di auto d'epoca dei Nuclei Radiomobile in Piazza Cavour. Nel pomeriggio è previsto il lancio dei paracadutisti del Reggimento "Tuscania" sulla spiaggia antistante la ruota panoramica (ore 16), mentre la serata si concluderà con lo spettacolo teatrale "La foto del Carabiniere" di Claudio Boccaccini, dedicato alla memoria di Salvo D'Acquisto (ore 21,30 arena Francesca da Rimini).

Sabato 16 maggio la giornata avrà inizio con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, seguita dalla Messa. Tra i momenti più attesi, l'esibizione della fanfara del 4/o reggimento a cavallo, il più antico complesso musicale dell'Arma dei Carabinieri, che si esibirà sulla spiaggia antistante la ruota panoramica. La serata culminerà con il concerto della banda musicale dell'arma dei Carabinieri in Piazzale Fellini. La manifestazione si concluderà domenica 17 maggio con l'atteso momento del tradizionale sfilamento: circa 70.000 Soci provenienti dalle 1700 Sezioni Anc si concentreranno lungo Via Destra del Porto per sfilare sul Lungomare Tintori sino a raggiungere la tribuna autorità posta nei pressi della rotonda Lucio Battisti. Per tutta la durata del raduno sarà inoltre allestito un campo di protezione civile nella piazza sull'Acqua, con esercitazioni pratiche e dimostrazioni delle attività dei volontari Anc.

"Siamo orgogliosi che Rimini sia stata scelta per ospitare il raduno dell'Associazione Nazionale Carabinieri - ha dichiarato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - Questo evento rappresenta un'importante opportunità per la nostra città, non solo dal punto di vista organizzativo e dell'accoglienza dei tanti partecipanti, ma anche per il profondo valore simbolico che porta con sé. Accogliere migliaia di carabinieri in congedo, insieme ai loro familiari e ai cittadini che vorranno partecipare, sarà per Rimini un momento di festa ma anche di riflessione sull'importanza della sicurezza, della solidarietà e dell'impegno civico. Rimini è pronta ad accogliere tutti con la sua capacità organizzativa e per sua riconosciuta ospitalità".

