A Rimini imperdibile mostra sulla storia del territorio

Nel servizio la dichiarazione di Alessandro Giovanardi Direttore Musei Comunali Rimini

“Remàr – Storie meravigliose tra terra e mare”: mostra imperdibile al Museo della Citta di Rimini. Allestita nella “Sala Teche” in cinque ambienti diversi, accompagna il visitatore in un viaggio attraverso il territorio, la sua storia e le comunità che lo hanno abitato nel corso dei millenni. Reperti archeologici, oggetti etnografici, opere d’arte, documenti e fotografie provenienti da ventitre musei dell'entroterra riminese compongono un racconto che restituisce l’immagine di un paesaggio unico, tra colline, fiumi e mare, rivelando la ricchezza delle tradizioni e delle esperienze umane che lo hanno modellato. Dai primi insediamenti preistorici alla romanizzazione, dalla piena età romana al Medioevo, fino alle vicende dell’Ottocento e del Novecento. Il percorso comprende anche una sezione tattile con riproduzioni di reperti e manufatti da toccare liberamente, pensata per rendere l’esperienza più inclusiva. Realizzata grazie alla rete museale “Remàr” la mostra, ad ingresso gratuito, rimarrà in allestimento fino al 18 gennaio.

