A Rimini imperdibile mostra sulla storia del territorio

“Remàr – Storie meravigliose tra terra e mare”: in esposizione reperti, oggetti etnografici, documenti, fotografie di 23 musei dell'entroterra riminese

di Luca Salvatori
6 dic 2025
Nel servizio la dichiarazione di Alessandro Giovanardi Direttore Musei Comunali Rimini
Remàr – Storie meravigliose tra terra e mare”: mostra imperdibile al Museo della Citta di Rimini. Allestita nella “Sala Teche” in cinque ambienti diversi, accompagna il visitatore in un viaggio attraverso il territorio, la sua storia e le comunità che lo hanno abitato nel corso dei millenni. Reperti archeologici, oggetti etnografici, opere d’arte, documenti e fotografie provenienti da ventitre musei dell'entroterra riminese compongono un racconto che restituisce l’immagine di un paesaggio unico, tra colline, fiumi e mare, rivelando la ricchezza delle tradizioni e delle esperienze umane che lo hanno modellato. Dai primi insediamenti preistorici alla romanizzazione, dalla piena età romana al Medioevo, fino alle vicende dell’Ottocento e del Novecento. Il percorso comprende anche una sezione tattile con riproduzioni di reperti e manufatti da toccare liberamente, pensata per rendere l’esperienza più inclusiva. Realizzata grazie alla rete museale “Remàr” la mostra, ad ingresso gratuito, rimarrà in allestimento fino al 18 gennaio.

Nel servizio la dichiarazione di Alessandro Giovanardi Direttore Musei Comunali Rimini




