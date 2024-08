BIODIVERSITÀ A Rimini la "Casa amica delle rondini": una famiglia le accudisce da 20 anni 60 nidi quest'anno hanno trovato riparo in una vecchia stalla e dentro un capanno: gli uccelli migratori arrivano puntualmente intorno a metà marzo per poi spostarsi verso climi più caldi a settembre

“Svolar le vide sotto la grondaia, e poi sparire; e ritornar più tante, tornare in quattro, in otto, in dieci, a paia”. Come nella poesia del Pascoli, Maria e Aldo Marcaccini, madre e figlio, da 20 anni attendono il loro arrivo. E puntuali, le rondini, per sei mesi fanno della loro casa di Via Marano, un rifugio. 60 nidi divisi tra la vecchia stalla e il capanno adiacente, un primato nella zona: entrano ed escono, a loro piacimento, scandendo le giornate di chi se ne prende cura. Aldo, 78 anni, al mattino presto apre la serranda e di notte la richiude.

Talmente in sintonia ormai, da riuscire ad interpretare il loro “linguaggio” alla perfezione. Maria, 97 anni, ci si dedica con fare materno. E quando in autunno le rondini si spostano verso climi più caldi sopraggiunge la malinconia.

“Casa amica delle rondini”: un esempio per la comunità. Nel 2023 la consegna ai Marcaccini della targa da parte dell'associazione ambientalista “Monumenti vivi Rimini”, presieduta da Arianna Lanci che spesso e volentieri gli dà una mano. Un segno di gratitudine per l'impegno di una famiglia a difesa della biodiversità.

Nel video le interviste di Loretta Masini ad Aldo e Maria Marcaccini.

