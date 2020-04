A Rimini la maggior parte dei nuovi contagi della Romagna nelle ultime 24 ore: +37

L'associazione italo-kuwaitiana per le opere umanitarie ha donato al Comune di Rimini 5mila mascherine chirurgiche che saranno distribuite ai residenti delle Rsa della città. L'associazione collabora con la comunità islamica di Rimini, che nei giorni scorsi ha donato tramite raccolta fondi 5mila euro all'ospedale Infermi. Dalla Regione è poi partita la consegna del secondo milione di mascherine gratuite destinate ai lavoratori, per supportare la riapertura in sicurezza delle imprese emiliano-romagnole. I casi in Regione sono 23.723, 289 più di ieri. 65 i decessi da ieri, per un totale di 3.269. Molte di più le guarigioni, 463, per un totale di 7.609. A Imola zero nuovi contagi e zero decessi; a Bologna invece i casi sono 3.612, 54 in più; la Romagna conta 69 casi in più, e la maggior parte si è verificata a Rimini, 37, superando così quota 1.900. Contenuti gli incrementi nel resto della Regione, 15 in più a Ravenna, +8 a Forlì e +9 a Cesena. Su Rimini, dove da ieri sono morte altre 4 persone, il commissario per l'emergenza Venturi ricorda che ieri le chiamate di ambulanze Covid sono state 16: il 17 marzo erano state 83. Sui tamponi, la puntualizzazione: quando se ne facevano pochi, ha detto, è perché non ce n'erano. Nelle Marche il numero dei ricoverati scende sotto gli 800 (798), mentre aumentano i dimessi/guariti, da 1.849 a 1.865. 71 i pazienti in terapia intensiva (erano 76 ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono state 25.610 le persone che hanno trascorso un periodo in quarantena per il Covid-19. Da ieri sono 8 in più i casi a Pesaro-Urbino, giunti a 2.374, più 4 ad Ancona, 1.768, 10 in più a Macerata, 956.

Nel video gli interventi di Sergio Venturi commissario per l'emergenza dell'Emilia Romagna