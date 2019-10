A Rimini la "Nuova Italia" dei Dem: al centro attualità politica, Europa, ambiente

Le interviste a Dario Franceschini, Roberto Speranza, Giuseppe Provenzano e Anna Rossomando

E' un 'evento-laboratorio' la "Festa Dems" aperta ieri a Rimini: per tre giorni esponenti di primo piano del Partito Democratico e della sinistra si mettono a confronto per ripensare "Una nuova Italia". E' proprio questo lo slogan dell'evento che si concluderà domani al teatro Galli. Al centro ragionamenti sul nuovo modo di governare il Paese che arrivano proprio nelle ore del botta e risposta sugli equilibri di Governo tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Tra i protagonisti dell'evento a Rimini, il ministro della Cultura Franceschini, quello per il Sud Provenzano e il ministro della salute Speranza che hanno commentato la situazione politica attuale, tra misure di bilancio e dibattito interno. Ma non si parlerà solo di politica nazionale: oggi in programma confronti su Europa, con il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, oltre ad ambiente, scuola e lotta alle disuguaglianze. Presente anche una delegazione di Ssd per San Marino e, domani, anche il Psd.

Nel video, le interviste a Dario Franceschini (ministro Beni e Attività Culturali), Roberto Speranza (ministro della Salute), Giuseppe Provenzano (ministro per il Sud) e Anna Rossomando (vicepresidente del Senato)