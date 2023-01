DIOCESI A Rimini Messa di saluto per il Vescovo Lambiasi

Messa di congedo in Basilica Cattedrale a Rimini, per il Vescovo, monsignor Francesco Lambiasi che - per raggiunti limiti d'età - lascia, dopo 15 anni, la guida pastorale della Diocesi della città romagnola in cui aveva fatto il suo ingresso sabato 15 settembre 2007. A salutarlo - in attesa dell'insediamento del suo successore monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Genova, in programma domenica 22 - 120 sacerdoti, 40 diaconi e tre Vescovi: monsignor. Andrea Turazzi, Vescovo di San Marino-Montefeltro; monsignor Vanni Tani, amministratore apostolico di Urbino-Urbania-S.Angelo in Vado e monsignor Giovanni Peragine, amministratore Apostolico dell'Albania meridionale.

In una basilica gremita, Lambiasi ha definito "davvero felice e suggestiva la coincidenza tra la liturgia in corso, la festa del 'battesimo' di Gesù, e il clima di commiato che si respira in questa celebrazione, commossa e commovente, con la quale - ha aggiunto - mi congedo da voi per imboccare, poi, con voi stessi il rettilineo finale che tra due domeniche ci porterà ad accogliere, a mani aperte e a braccia spalancate, monsignor Nicolò Anselmi, quale nuovo vescovo della nostra amata Diocesi".

Al termine della sua omelia, rivolgendosi ai riminesi il Vescovo ha aggiunto: "permettetemi di congedarmi da voi con una domanda e una preghiera. Non vi sembra che se abbiamo troppo poca gioia, è perché abbiamo troppo poca fede, troppo poca speranza, troppo poca carità? Ma auguriamoci a vicenda, e preghiamo, che anche la grazia dell'ormai imminente venuta del carissimo fratello e padre, il vescovo Nicolò, possa costituire uno stimolo provvidenziale per avanzare sulla strada della nostra conversione. Per questo - ha concluso Lambiasi - mi affido alla vostra comunione e a voi e al mio successore assicuro la mia povera preghiera". Al Vescovo stato regalato un quadro con una decina di foto che sintetizzano i suoi 15 anni a Rimini.

