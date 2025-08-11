“A Rimini pagato 3 euro l’ora e con alloggio con muffa”. La denuncia di Gilberto su TikTok

Non c'è pace, per la Riviera romagnola, in questa settimana che anticipa il weekend di ferragosto: da prima le polemiche per l'andamento turistico altalenante, seguite dallo sciopero dei marinai di salvataggio di questo sabato. Nelle ultime ore, un nuovo caso si è aggiunto alla lista: il video di Gilberto Contadin, che con un contenuto da oltre un milione di visualizzazioni sul suo profilo TikTok ha acceso i riflettori sulle condizioni di lavoro nel settore turistico riminese.



@gilbertocontadin L’albergo era pure a 4 stelle, in un contesto familiare, tutto nuovo e curato e poi per i dipendenti questo schifo, ditemi voi se questo è normale. ♬ suono originale - gilberto_contadin



Un contratto da 1.300 euro al mese per 45 ore settimanali. Una cifra che, sottratti vitto e alloggio, si riduce a 630 euro netti: poco più di 3 euro l’ora. Non solo: nel video, girato in stazione a Rimini, il ragazzo mostra le foto della sistemazione fornitagli, e lancia un appello: “Qualcuno dovrebbe prendere l’iniziativa e fare qualcosa. Altro che fuga di cervelli, qui c’è proprio da scappare”.

Il racconto ha diviso il pubblico online: c’è chi condivide esperienze simili e denuncia lo “sfruttamento” nel turismo, chi si concentra solo sulle pessime condizioni dell’alloggio e chi, al contrario, sostiene che “fare l’animatore non è un lavoro per i soldi, ma un’esperienza unica”. La vicenda è arrivata anche in Parlamento. Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti parla di “una delle tante storie di inaccettabile sfruttamento che danneggiano la qualità e la reputazione delle nostre destinazioni turistiche” e ribadisce l’urgenza di un salario minimo legale in Italia. “Nel turismo — sottolinea — ci sono tanti imprenditori onesti che rispettano i lavoratori, ma sono penalizzati dalla concorrenza sleale di chi taglia i costi sulla pelle dei giovani. Servono una paga minima oraria e controlli veri per farla rispettare”.









