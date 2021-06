A Rimini parte la navetta gratis per andare in spiaggia

Parte in fase sperimentale dal 26 giugno ShuttleMare, un servizio navetta messo a disposizione da Comune di Rimini e Start Romagna per trasportare riminesi e abitanti dell'entroterra dalle zone a monte della ferrovia fino al proprio stabilimento balneare. L'obiettivo è decongestionare il traffico, soprattutto sulla fascia costiera. Un servizio composto al momento da tre navette e che servirà gli stabilimenti tra il porto e la zona 100 dalle 9 della mattina alle 21 di sera fino al 29 di agosto. Funziona con l'app Shotl con cui sarà possibile prenotare il proprio posto o al momento, attendendo al massimo 15 minuti, oppure pianificando con anticipo l'orario di partenza.







"Una novità a livello nazionale", è quanto ha dichiarato l'amministrazione comunale presentando il progetto. "Speriamo di aver colto in questo modo alcune nuove esigenze dei riminesi e di stimolare anche un cambio di abitudini. Magari riuscire a facilitare spostamenti di mamme con bambini, nonni", ha spiegato a margine della presentazione l'assessora comunale alla Mobilità Roberta Frisoni. Il servizio, precisano Comune e Start, verrà poi rimodulato nel caso in cui la richiesta dovesse essere superiore alle aspettative.