A Rimini più che prenotazioni arrivano richieste di informazioni: “c'è bisogno di messaggi chiari” dicono gli albergatori

La voglia di mare c'è, il meteo in questo primo assaggio d'estate si sta facendo perdonare l'ingenerosità di maggio, tuttavia le prenotazioni negli hotel si stanno orientando tutte su luglio e agosto. Anche se, da metà giugno, gli eventi sportivi in calendario rendono meno incerto l'orizzonte. orfana di una Pasqua da lockdown, la riviera chiede messaggi positivi e chiari e si augura la campagna promozionale lanciata da Regione e Apt attiri i turisti tedeschi. Perché è sul turismo straniero che si giocherà la partita. Proprio oggi ripartono dal Fellini di Rimini i primi voli dopo l'interruzione causa Covid. Un primo segnale per la ripresa di una infrastruttura fondamentale qual è l'aeroporto per il rilancio del turismo estero in Romagna.

Nel video l'intervista a Patrizia Rinaldis, Presidente AIA