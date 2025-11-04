PARI OPPORTUNITÀ A Rimini torna “Donne coraggio": un mese di impegno e consapevolezza Il progetto è stato promosso dal Comune in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

A Rimini torna “Donne Coraggio”, il progetto promosso dal Comune in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un mese di incontri, dibattiti, spettacoli e camminate per dire no alla violenza di genere e costruire una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. Il programma 2025 nasce da una collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Casa delle Donne, la Rete Donne Rimini e il centro antiviolenza Rompi il Silenzio.

Numeri importanti quelli diffusi: da gennaio a ottobre 303 donne si sono rivolte al centro per ricevere accoglienza e supporto, 27 donne e 27 minori sono stati ospitati in casa rifugio, per un totale di oltre 5.800 notti di ospitalità. Alla Casa delle Donne invece, 237 colloqui psicologici e 47 legali, a conferma di una rete attiva e sempre più centrale.

"Ancora oggi - commenta Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche di genere - questo è un fenomeno strutturale che dobbiamo sconfiggere. Dobbiamo farlo attraverso una serie di servizi, in primis attraverso il nostro Centro Antiviolenza Comunale, ma anche attraverso una campagna di carattere culturale, di sensibilizzazione, perché purtroppo il fenomeno della violenza di genere affonda le sue radici nella disparità di genere, quindi in un atteggiamento di prevaricazione e di possesso nei confronti delle donne".

Si parte il 6 novembre all’Università di Bologna Campus di Rimini “Let’s Talk About Sex”, un dialogo sull’educazione sessuo-affettiva con l’autrice Flavia Restivo.

Sabato 22 novembre l’appuntamento più atteso: la camminata “È per te”, con partenza alle 16.30 da Piazza Cavour e accensione delle luci natalizie dedicate alle donne vittime di violenza.

Domenica 23 novembre si replica con la camminata sportiva “La Sgambatella” al Ponte di Tiberio e, in serata, lo spettacolo “Terapia D’Urto – Dio Patria e Famiglia” al Teatro degli Atti.

Il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Castel Sismondo sarà illuminato di arancione per la campagna Orange the World, mentre all’Istituto Fermi si terrà l’incontro “Piacere, piacersi” condotto dalla psicologa Caterina Rivola.

Seguono altri appuntamenti fino a dicembre con la presentazione del libro “L’orco in cameretta” alla Feltrinelli il 4 dicembre e il convegno “Che genere di medicina?” il 13 dicembre al Palacongressi.

Nel video l'intervista a Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche di genere

