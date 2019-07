A Rimini torna il "taxi rosa". Viaggi scontati per le donne nelle ore notturne

Torna il "Taxi Rosa", il progetto di mobilità che prevede tariffe agevolate per le donne che vogliono muoversi per la città di Rimini nella notte.

Per tutto il 2019 le donne sole e non accompagnate potranno accedere al servizio taxi con uno sconto del 15% sul prezzo finale della corsa in un orario compreso fra le 22:00 e le 6:00.

Il servizio è offerto dalla Cooperativa Co.Ta.Ri Radiotaxi di Rimini e dal Comune di Rimini e non necessita di avvertimenti particolari al centralino, dato che sarà applicato da tutti i tassisti.