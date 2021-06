RIMINI A Rimini tornano i pallinari

Con l'arrivo dei turisti in riviera tornano anche le truffe. Da questa mattina un gruppo di cosiddetti pallinari è stato ripreso in vila Regina Margherita mentre tentava, con il classico schema delle tre palline appunto, di far puntare soldi a turisti e residenti. A mettere fine al tentativo di raggiro gli agenti di polizia.

