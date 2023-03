A Rimini “TRA - Festa delle anime tra due mondi”: il primo evento che stimola una riflessione sul tema della morte

Sentiamo Carlotta Letizia Frenquellucci e Davide Rondoni

“Ciò di cui non si vuol parlare non bisogna tacere”: la morte, un pensiero che non va negato e neppure respinto. Ecco perché stimolare una riflessione sul tema, e di conseguenza sulla vita, risulta più che un esercizio spirituale. TRA - Festa delle anime tra due mondi” mette insieme pertanto le voci di un sacerdote (padre Guidalberto Bormolini, tanatologo), un accademico (Ivano Dionigi), un poeta (Davide Rondoni, co-ideatore dell'evento), un cantautore (Cristiano Godano dei Marlene Kuntz), un’attrice (Iaia Forte) e due artisti emiliano-romagnoli al centro della scena internazionale dell’arte contemporanea (Omar Galliani e Luca Giovagnoli), in una due giorni – 24 e 25 marzo al Teatro Galli, pomeriggio e sera - che vedrà avvicendarsi dialoghi, lezioni, reading, musica, eventi speciali; e avrà il suo fulcro proprio nella mostra diffusa “Padri, i veri avventurieri tra mondi”. Il senso della vita dunque, che si intreccia con la paura della morte.

Nel video le interviste a Carlotta Letizia Frenquellucci, Amministratrice Unica Anthea – AMIR e Davide Rondoni, poeta e co-ideatore dell'evento Il senso della vita che si intreccia con la paura della morte.