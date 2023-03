24 - 25 MARZO A Rimini “TRA - Festa delle anime tra due mondi”: il primo evento che stimola una riflessione sul tema della morte Una iniziativa promossa da AMIR, l’unica società pubblica di onoranze funebri della Provincia di Rimini, che da 40 anni opera sul territorio

“Ciò di cui non si vuol parlare non bisogna tacere”: la morte, un pensiero che non va negato e neppure respinto. Ecco perché stimolare una riflessione sul tema, e di conseguenza sulla vita, risulta più che un esercizio spirituale. TRA - Festa delle anime tra due mondi” mette insieme pertanto le voci di un sacerdote (padre Guidalberto Bormolini, tanatologo), un accademico (Ivano Dionigi), un poeta (Davide Rondoni, co-ideatore dell'evento), un cantautore (Cristiano Godano dei Marlene Kuntz), un’attrice (Iaia Forte) e due artisti emiliano-romagnoli al centro della scena internazionale dell’arte contemporanea (Omar Galliani e Luca Giovagnoli), in una due giorni – 24 e 25 marzo al Teatro Galli, pomeriggio e sera - che vedrà avvicendarsi dialoghi, lezioni, reading, musica, eventi speciali; e avrà il suo fulcro proprio nella mostra diffusa “Padri, i veri avventurieri tra mondi”. Il senso della vita dunque, che si intreccia con la paura della morte.

Nel video le interviste a Carlotta Letizia Frenquellucci, Amministratrice Unica Anthea – AMIR e Davide Rondoni, poeta e co-ideatore dell'evento

