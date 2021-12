FESTA DI FINE ANNO A Rimini va in scena il "Capodanno più lungo del mondo" Un mese di eventi "per dimostrare che Rimini non chiude", dice il sindaco. Il 31 dicembre undici spazi diffusi per evitare assembramenti

Lo hanno chiamato il Capodanno più lungo del mondo, poiché non si limiterà al 31 dicembre, dove le iniziative sono tante proprio per evitare un'unica festa e inevitabili assembramenti, ma durerà un mese, con 140 eventi, tra cui il ritorno del Maestro Riccardo Muti, il 18 dicembre al Teatro Galli, e il coro gospel il giorno dopo. Una scelta consapevole, assicura il sindaco, all'insegna del fare e del non rinunciare.

Il 31 dicembre sarà una lunga notte diffusa fra undici spazi diversi del centro cittadino, con musei aperti e visite guidate fino alle 3 di notte: Castel Sismondo, Palazzo Fulgor, Teatro Galli, Domus e Museo della città, dj set e concerti fra Piazza Malatesta, Arena Francesca da Rimini, Teatro degli Atti e ala nuova del Museo della Città. Giochi di luci e colori accompagneranno il passaggio al nuovo anno: alla Piazza sull'acqua un video racconto animato, mentre in Piazza Malatesta gli edifici prenderanno vita per animarsi, e dove andrà in scena il “Malatesta Soul”, rassegna di musica live. Dopo la mezzanotte arriverà Saturnino Celani, celebre bassista di Jovanotti. Nella vicina Arena ci sarà Max Monti, mentre chi vorrà potrà godersi il Fellini Museum aperto e gratuito. Il 2022 sarà inaugurato al Teatro Galli col “Don Pasquale”, opera buffa di Gaetano Donizetti.

Nel video l'intervista a Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini

