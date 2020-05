A Rimini via libera alle uscite in barca e agli sport acquatici

Il sindaco di Rimini ha firmato un'ordinanza nella serata di ieri che consente l’accesso agli specchi acquei per lo svolgimento delle attività acquatiche individuali, come ad esempio, windsurf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo. Da ieri è inoltre possibile uscire in mare per attività da diporto, nel rispetto, ovviamente, delle ordinanze della Capitaneria di Porto. In barca a vela o a motore è possibile uscire fra congiunti oppure, se non si tratta di congiunti, in non più di due persone.