A Roma da giorni centro storico paralizzato e svuotato per la protesta dei tassisti da tutta Italia

Parallelamente alla crisi politica, il centro di Roma è paralizzato da giorni per la protesta dei tassisti da tutta Italia. Il centro di Roma sembra tornato indietro nel tempo, strade vuote e nessuno che circoli, ma stavolta la pandemia non c'entra, sono i tassisti ad essere scesi in piazza da inizio settimana, ogni giorno, per protestare contro il Ddl Concorrenza, e dunque contro la liberalizzazione del settore. Fumogeni, bombe carta, slogan. La polizia si è vista costretta a bloccare chiunque passi per la centrale via del Corso, e strade limitrofe, per preservare la zona attorno a Palazzo Chigi. Proprio lì davanti sono incatenati da giorni alcuni rappresentanti sindacali. Ma c'è anche il rovescio della medaglia: i commercianti di zona si sentono assediati, a nessuno è consentito passare, e lavorare è impossibile.

Nel video l'intervista a Riccardo Cacchione, Usb Taxi, e ai commercianti del centro