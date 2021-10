A Roma i grandi della terra riuniti nel G20: sanità e clima al centro del vertice

Lotta alla pandemia e ai cambiamenti climatici, accelerando la fornitura di vaccini, e dunque l'immunizzazione, dei Paesi più fragili, ma anche la strada verso le emissioni zero, per contenere il riscaldamento globale entro un grado e mezzo, come previsto dagli accordi di Parigi. Sono gli ambiziosi temi che saranno affrontati nel fine settimana a Roma, col presidente del Consiglio Mario Draghi che punta a raggiungere un preaccordo sul clima, per mettere in sicurezza la Cop26 di Glasgow.

Non sarà in presenza il presidente cinese Xi Jinping: parlerà da remoto, consentendo però un confronto diretto col Paese, la Cina, che detiene il primo posto nella classifica delle emissioni di gas serra. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden arriverà già domani e sarà ricevuto da Papa Francesco in Vaticano e a Palazzo Chigi da Mario Draghi, che poi vedrà anche il premier indiano Narendra Modi. Sempre venerdì Biden incontrerà il presidente francese Macron, non si vedevano dalla crisi dei sottomarini. Presenti a Roma anche il principe Carlo, speaker della riunione sul ruolo del settore privato nella lotta contro il cambiamento climatico, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.









Taglio del nastro sabato alle 10, nella blindatissima Nuvola di Fuksas dell'Eur, che fino a poche settimane fa ospitava un centro vaccinazioni. Sarà sorvolata da droni e controllata da oltre 5mila uomini: la “zona rossa” tutt'attorno si estenderà per 10 km quadri, ma anche il centro storico sarà sorvegliato speciale, a partire dalla blindatissima visita alle Terme di Diocleziano, fino al Quirinale dove sabato il presidente Mattarella ospiterà una cena. Preoccupa la possibilità che qualche gruppo No vax e No pass voglia unirsi alle due manifestazioni in programma sabato: a piazza San Giovanni, dalle 14 sit-in di protesta contro il governo Draghi, e nel pomeriggio è previsto un corteo che da piazzale Ostiense andrà a Bocca della Verità, e vi aderiranno anche gli studenti del Fridays For Future, oltre ai lavoratori Gkn e Ilva: attesi circa 5mila partecipanti.