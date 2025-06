44ESISMA SESSIONE A Roma la Conferenza FAO: focus sull'insicurezza alimentare Nella sessione di lunedì 30 giugno è prevista la presenza e l'intervento del Segretario di Stato all’Ambiente e all’Agricoltura Matteo Ciacci,

Iniziata sabato 28 la 44esima sessione della Conferenza FAO, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, che il 16 ottobre compirà 80 anni, e che lungo tutto il 2025 ha in programma una serie di eventi per festeggiare questo traguardo, e illustrare anche le azioni e le migliori pratiche a favore di un futuro alimentare sostenibile, inclusivo e resiliente.

In alcuni paesi, sottolinea la FAO, la gravità dell'insicurezza alimentare è sconvolgente. Circa 733 milioni di persone soffrono la fame. Altrove, i crescenti livelli di obesità e numerosi sprechi alimentari indicano un sistema squilibrato dove spesso ricchezza e povertà coesistono gomitolo a gomito.

Nella sessione di lunedì 30 giugno è prevista la presenza e l'intervento del Segretario di Stato all’Ambiente e all’Agricoltura Matteo Ciacci, che tra le altre cose parlerà anche dell'impegno della Repubblica di San Marino nel sostenere la missione della FAO, l'Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU – come l'SDG 2: Fame Zero.

San Marino inoltre sta per aderire all'Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà, ritenendo possa essere ulteriore strumento per accelerare gli sforzi volti a sradicare questo terribile flagello.

