POLITICA ITALIA A Roma la conferenza internazionale dei conservatori. Meloni: "Non c'è alcun derby con la Lega" La leader di Fratelli d'Italia nega qualsiasi tensione col partito di Matteo Salvini

Anche il presidente della Repubblica Mattarella per l'avvio delle celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale, iniziate ieri sera al Teatro dell'Opera di Roma. Mattarella che proprio in questi giorni ha festeggiato i suoi 5 anni di guida al Quirinale, con la missione di salvaguardare la tenuta economica del Paese. Settennato dunque ormai in discesa, e già sono aperte le discussioni sulla sua successione, nonostante manchino due anni pieni alla fine del mandato. Sempre a Roma si apre oggi la conferenza internazionale dei conservatori, col premier ungherese Orban che ha già incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Probabile anche un vertice con Salvini, ma in forma strettamente privata.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che parla dei suoi rapporti con la Lega di Matteo Salvini



