INAUGURAZIONI A Roma riaperta al pubblico la nuova piazza Augusto Imperatore A fine 2026 prevista anche la conclusione del restauro del monumento che conterrà le ceneri dei membri della dinastia giulio-claudia

A Roma apre al pubblico la nuova Piazza Augusto Imperatore, un’area pedonalizzata tra storia e contemporaneità all’ombra del Mausoleo di Augusto. Torna a disposizione di tutti la piazza Augusto Imperatore, in una nuova veste frutto di un progetto di riqualificazione urbana e valorizzazione, per renderlo uno spazio urbano in cui le testimonianze della Roma antica, moderna e contemporanea, si raccordano in un unico disegno organico, architettonico e urbanistico.

Iniziati nel 2020, i lavori della nuova piazza volevano riconnettere l'area del Mausoleo di Augusto allo spazio urbano circostante, che ora è totalmente fruibile. Concluderanno il tutto i lavori di completamento e restauro del monumento, che termineranno alla fine del 2026, e che accoglieranno le ceneri dell'imperatore Augusto e dei membri della dinastia giulio-claudia. “Sarà uno dei poli più importanti della città”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri “Nasce una nuova piazza attorno a uno dei monumenti più importanti al mondo, per secoli al centro della città e poi nascosto e archiviato, quando invece ha una enorme importanza storica, essendo il monumento della famiglia di Augusto”.

