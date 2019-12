RISTRUTTURAZIONE A Roma rinascerà la storica Sala Troisi, grazie ai ragazzi del Cinema America Era abbandonata dal 2013 e ora rivivrà: inaugurazione autunno 2020, con programmazioni ma anche un'aula studio-biblioteca aperta 24 ore su 24

A Roma rinascerà la storica Sala Troisi di Trastevere, grazie all'impegno dei ragazzi del Cinema America che si sono aggiudicati il bando e hanno fatto partire i lavori di ristrutturazione. Era diventato uno dei cinema fantasma della città. Eppure vantava anni di onorato servizio: nato nel 1936 come Teatro Gil Trastevere, dagli anni '50 divenuto Cinema Induno, dal nome della via in cui si trova, gestito dalla parrocchia e di domenica frequentato soprattutto da bambini, che guardavano i cartoni animati. Dal '97 prese il nome di Sala Troisi, in onore del famoso attore napoletano. Chiuso dal 2013, in totale abbandono, ora rivivrà grazie ai ragazzi del Cinema America.

Come diventerà dunque la nuova sala? 300 poltrone, un grande schermo da 13 metri e digitalizzazione 4k, ma anche un foyer bar e un'aula studio-biblioteca da 40 postazioni aperta 24 ore su 24, con area esterna negli spazi della terrazza. La gestione sarà dei ragazzi del Cinema America, che iniziarono l'attività anni fa occupando la sala di Trastevere, fino a divenire promotori e diffusori di iniziative culturali, riconosciute e apprezzate in Italia e all'estero.

Nel video l'intervista a Valerio Carocci, presidente associazione "Piccolo America"

