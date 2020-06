A spasso con oltre un chilo di 'erba', fermato dai Cc

Girava per le vie di Riccione con quasi un chilo e mezzo di marijuana in auto, Lo hanno sorpreso così ieri pomeriggio i carabinieri della N.O.R. della Compagnia di Riccione, durante un servizio di controllo del territorio. Fermata la vecchia Volvo, con al volante C.L. 56 anni originario di Belvedere Marittimo (CS), hanno sentito un forte odore di Marijuana e hanno scoperto il grosso sacco, dal peso di 1 chilo e 300 grammi, sotto il sedile contenente proprio l’'erba'. L'uomo, già noto per i suoi pregressi nel mondo della droga, si è chiuso da subito nel silenzio senza collaborare. Da successivi controlli nella sua abitazione, sono spuntati anche 1500 euro in contanti, in banconote da 50 euro, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio. AK47 il marchio riportato su un piccolo post-it conservato sulla sostanza, forse da ricondurre alla potenza del principio attivo. Questa mattina il processo per direttissima.