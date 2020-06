RICCIONE A spasso con oltre un chilo di 'erba', fermato dai Cc

Aveva un chilo e 300 grammi di marijuana sotto il sedile dell'auto, un 56enne di Belvedere Marittimo (Cosenza), arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Riccione. L'uomo alla guida di una Volvo vecchio modello, è stato fermato da una pattuglia. Durante il controllo, i militari hanno trovato la marijuana nascosta in grosso sacco sotto il sedile del passeggero. La droga era stata anche classificata con il simbolo AK47, riportato su un post-it nello stesso sacco della marijuana probabilmente indicante il principio attivo dello stupefacente. Al termine della perquisizione domiciliare, nell'abitazione dell'uomo sono spuntati anche 1500 euro in contanti, in banconote da 50 euro, verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Il 56enne arrestato per spaccio è sotto processo per direttissima.



