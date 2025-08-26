A tutto liscio: a Rimini Balamondo dal 1 al 4 settembre in piazza Cavour Il sindaco di Rimini fa un primo bilancio della stagione estiva: "Numeri tutt'altro che negativi"

Il World Music Festival torna a Rimini con una quattro giorni ricca di musica della tradizione e di grandi ospiti. Balamondo è dal 1 al 4 settembre in piazza Cavour. Orchestra Casadei pronta in versione big band. Si nobilita il liscio e lo si confronta con musica da tutto il mondo. Unico festival del liscio sostenuto, tra gli altri, anche dal Ministero della Cultura.

"Prima serata con i Nomadi e per me sarà una grandissima serata - illustra Mirko Casadei, direttore artistico dell'evento -, ma sono molto orgoglioso di tutta la programmazione del Balamondo. Il secondo giorno avremo Paolo Jannacci, il figlio del grande Enzo, tra jazz e canzoni del padre. Il terzo faremo un incontro con Mirco Mariani degli Extraliscio, qui al Grand Hotel, per parlare e discutere anche di musica e anche di evoluzioni musicali del Liscio. E poi il finale sarà la serata più bella perché ci saranno i Patagarri, gruppo rivelazione dell'anno, sono usciti con grande successo da X-Factor".



Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport Regione Emilia- Romagna sottolinea che "l'evento annuncia un settembre ricco di eventi. La nostra stagione continua all'insegna della cultura e dello sport". Secondo Gessica Allegni, assessora alla cultura Regione Emilia-Romagna "cultura e turismo devono dialogare sempre tra loro e Rimini è stata tra le prime a capirlo".

La presentazione dell'evento è stata anche l'occasione infatti per fare un primo bilancio della stagione: "A fine luglio sono stato contattato e intervistato dalle televisioni di tutta Italia per parlare di overtourism - racconta il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad -. Perché Rimini era in cima in Italia alle località oggetto di overtourism. E poi nel giro di 10 giorni ci siamo trovati a parlare di spiagge vuote. Insomma io credo che la verità stia nel mezzo. Maggio e giugno sono andati molto bene rispetto al 2024. A luglio si può percepire una lieve flessione nel caso specifico di Rimini. Agosto sta andando bene. I conti si fanno alla fine e penso che sia un'estate tutt'altro che negativa".

Nel video le interviste a Mirko Casadei (direttore artistico Balamondo) e Jamil Sadegholvaad (sindaco di Rimini)



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: