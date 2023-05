A un vigile del fuoco di Cesena il Premio Bontà 2023

Va a un vigile del fuoco di Cesena il Premio della Bontà 2023 conferito dall'Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova. Marzio Salvi, vigile del fuoco, in forza al Distaccamento 115 di Cesena, stava rientrando dopo aver terminato il turno di notte il 27 dicembre 2022. "Ero in abiti civili, col giubbetto e i mocassini, ma davanti a me si alzava una grossa colonna di fumo - spiega il vincitore del premio - e un vigile del fuoco è sempre un vigile del fuoco, anche quando non indossa l'uniforme. Per questo non ho esitato a entrare in azione". Il suo intervento è stato decisivo per salvare una famiglia di Case Missiroli, allertando i colleghi e nel frattempo mettendo in sicurezza due bambini con i genitori e trasportando all'esterno della abitazione avvolta dalle fiamme anche la nonna, che al suo arrivo era stesa a terra.

Salvi riusciva inoltre ad individuare le bombole del gas evitando una esplosione. "Un gesto che abbiamo riconosciuto quale espressione del tema di quest'anno 'La gentilezza conquista il mondo e sorprende il Prossimo' - commenta il Priore dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio Leonardo Di Ascenzo - e per questo abbiamo deciso di premiarlo come esempio di quella sollecitudine gratuita e altruistica verso chi ci è vicino che crea comunità Il riconoscimento verrà consegnato nella serata di sabato 10 giugno sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio a Padova.